РИАМО - 12 мая. При рассмотрении жалобы Московское областное УФАС России выявило нарушения при размещении торгов по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Управление недвижимостью-С» на действия (бездействие) организатора торгов при проведении аукциона по продаже имущества ООО «Тисмина» (должника).

По доводам поданной жалобы конкурсным управляющим был нарушен порядок размещения информации о проведении аукциона.

Изучив представленные доказательства, комиссия управления установила обстоятельства, которые подтверждают нарушение порядка организации торгов, и выдала конкурсному управляющему обязательное для исполнения предписание.