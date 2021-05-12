РИАМО - 12 мая. В столичном Парке Горького возведут современный физкультурно-оздоровительный комплекс с «зеркальными» фасадами, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Общая площадь двухэтажного строения на ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 25, составит около 1,1 тыс. кв м.

«Визуально комплекс будет максимально интегрирован в окружающую среду. Для этого архитекторы предлагают использовать перфорированные металлические панели с зеркальным эффектом. Внутри, помимо спортивных залов, будет располагаться буфет, а также административные помещения», – сказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Перед главным входом сделают деревянный настил, на котором в теплое время разместятся столики кафе.

В отделке фасадов используются экоматериалы: триплекс, металлические панели и фиброцеметные плиты.