Сейчас нередко можно встретить человека с клюшкой-металлоискателем на курорте или в деревне. Для кого-то это просто сезонное хобби, а некоторых поиск зарытых сокровищ увлекает настолько, что они посвящают ему всю жизнь. Основатель кладоискательской конторы Владимир Порываев поделился с РИАМО историями из своей практики и рассказал, часто ли кладоискателей просят найти золото Наполеона.

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Начало и первый клад

На втором этаже спортивного торгового центра расположено небольшое помещение: за стеклом видны лопаты, металлоискательские клюшки, тематическая спецодежда. Посередине стоит длинный деревянный стенд со старинными монетами, каждая из которых подписана. За стендом — высокий и худой мужчина средних лет. Это Владимир Порываев, создатель первой кладоискательской конторы в России. Организация профессионально занимается поиском кладов: ищет их под заказ и для собственного использования.

Владимир занимается поисками кладов более 25 лет. В девяностые годы увлечение начиналось как хобби, но позже он и его компаньоны поняли — кладоискательские услуги востребованы.

«Когда мы начинали это дело, всем было очень интересно: вокруг нас всегда собирались любители, местные жители, прохожие. Они задавали вопросы, предлагали помощь — в общем, так мы и начали свою деятельность в качестве организации», — поясняет он.

Сейчас кладоискательство — основная и единственная деятельность Владимира. Интерес к ней у него появился еще в детстве. По его словам, особенно этому способствовали родные исторические окрестности: Ступинский район, село Семеновское. Дом, в котором вырос будущий кладоискатель, также старинный — 1854 года постройки.

После дождей они с друзьями искали вымытые монетки — и очень гордились своими находками. Владимир стал больше интересоваться этой тематикой, записался в исторический кружок при музее, где расширил свои знания. А первый клад он нашел еще задолго до этого, в шесть лет.

«Я долго уговаривал отца пойти искать со мной клад, и наконец он согласился. Мы стали копать под стеной усадьбы, и в какой-то момент я наткнулся на серебряную ложечку. Мне до сих пор все равно, что там советские пробы — она у нас и сейчас лежит», — делится кладоискатель.

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Система поисков

Самое важное в деятельности Владимира — это понимание системы кладоискательства. Она позволяет правильно подготовиться к процессу, выбрать место и прийти к цели. По его словам, все сводится к одной фразе: «Где люди жили — там они и прятали».

«То есть сначала мы вычисляем эту территорию, она тоже может быть разной: например, бывшие деревни, села, таверны… Даже дома под реновацию тоже могут быть хорошими местами для поиска! Далее уже с использованием специальной техники можем находить тайники», — поясняет Владимир.

Для того, чтобы сделать деятельность более продуктивной и достичь результатов, контора сотрудничает с краеведами, сотрудниками архивов и местными жителями. Основательно изучив вопрос, специалисты понимают, где точно могут быть спрятаны клады.

«Также информация о тайниках может содержаться в семейных легендах или рассказах родственников: например, прабабушка уезжала в эмиграцию и оставила спрятанный клад. Это очень типичная ситуация», — говорит Владимир.

В рамках закона

Немаловажен в деятельности конторы правовой аспект: организация должна работать в рамках действующих законов.

«Здесь как никогда кстати поговорка: «Не зная броду, не суйся в воду». Необходимо понимать, чем ты занимаешься, потому что очень легко попасть из «белых» кладоискателей в разряд «черных», — рассказывает Владимир.

По закону стоимость найденного клада делится поровну между кладоискателем и собственником земли (если между ними нет другой договоренности). Если же клад несет значимую историко-культурную ценность — 50% необходимо отдать государству, а оставшуюся часть разделить поровну между собственником земли и кладоискателем (если, опять же, нет иной договоренности).

Перед тем, как пойти искать клад по заказу, Владимир обязательно заключает договор с клиентами — все его проекты проходят юридическую экспертизу. У конторы есть два типа договоров: почасовая оплата работы и процент от найденного. Иногда попадаются и «хитрые» клиенты.

«Часто бывает, что нашими руками хотят сделать что-то под шумок: мол, мы вытащим с тобой [клад], поделим прибыль и никому не скажем. С такими клиентами мы не работаем», — объясняет Владимир.

Во все сезоны

По словам Владимира, кладоискательство — вещь малопрогнозируемая. Практически невозможно наверняка понять, сколько будет заработок в том или ином сезоне. Сезон длится с первых проталин в апреле до глубокого снега — середины декабря. А сложность заключается в том, что в конторе много уникальных специалистов, которыми нельзя «раскидываться».

«Мы не можем сказать нашим специалистам: в мае мы работаем, а в декабре прощаемся до следующего сезона. Поэтому мы стараемся не прекращать свою деятельность», — объясняет владелец конторы.

Вне сезона, по словам основателя конторы, деятельность кладоискателей сужается: специалисты продолжают выполнять заказы, проводя поиски потерянных ценностей в аквапарках или канализациях.

Помимо этого, контора занимается кладоискательским консалтингом: предоставляют все вещи и информацию, которая может быть полезна человеку для нахождения клада самостоятельно.

«Мы объясняем законы, даем экипировку и инструкцию, как ей пользоваться, как найти место поиска и так далее. Помимо этого, мы можем отреставрировать найденные монеты и связать нашедшего с коллекционерами и нумизматами для перепродажи», — говорит Владимир.

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Клад в хрущевке и в огороде

На протяжении всего нашего разговора Владимир держит в руках телефон — звонки от клиентов поступают постоянно. Заказы бывают очень разными: иностранные партнеры, бизнесмены, просто частные авантюристы. По словам основателя конторы, клад может найти каждый — совершенно случайно.

«Например, часто бывает так: кто-то копает на огороде картошку и находит большие крупные монеты белого цвета с портретами царей. Мы как специалисты знаем, что эти монеты просто так не валяются — это, скорее всего, распаханный клад. Когда-то в этом месте стоял дом, в углу которого был «земельный банк» — горшок с запрятанными монетами. Потом дом разрушили, построили новый, или случилось еще что-то; а уже в 70-е годы во время посевных работ трактор растащил этот клад», — рассказывает Владимир.

По его словам, в этом случае где-то все равно лежит серединка этого клада, сам горшок, — и тут владельцу земли приходят на помощь кладоискатели.

Бывают и более интересные случаи: клад находили даже в хрущевке. Как правило, такие заказы поступают от клиентов, которые принялись разбирать наследство, а ценные вещи покойных родственников найти не смогли.

«Бабушка заказчика была выпускницей Института благородных девиц, и у нее сохранились украшения, монеты. В советское время жила в хрущевке, а после ее смерти унаследовавшие квартиру внуки никак не могли разыскать ценности. Вызывают меня: я захожу в квартиру и первое, что вижу — это старый, давно не работающий телевизор. Видно, что он давно не включался, однако задняя крышка снималась. Отвинчиваем ее и находим запрятанные деньги. Продолжаем искать, и я понимаю, что у бабушки муж был плотник: раскручиваем дверь и в верхней части находим мешочек с драгоценностями», — вспоминает Владимир.

Золото Наполеона и клад в больнице

Иногда поступают невыполнимые заказы, которые, по словам Владимира, «пахнут шизофренией». Например, человек хочет найти клад на Карибах, золото Наполеона или библиотеку Ивана Грозного. Как отмечает основатель конторы, с такими «клиентами» срабатываться не получалось, хотя их большинство — практически 9 из 10.

«Таких полно, особенно весной или осенью. Как правило, они приходят и говорят, что четко знают, где лежит золото партии. В таком случае мне вообще непонятно, зачем людям нужны наши услуги. Но я уже могу отфильтровать подобные заказы», — рассказывает Владимир.

Если специалиста все-таки просят найти, например, золото партии — с клиентом заключают договор на почасовую оплату. Однако, как правило, подобные обращения сразу отсеиваются.

Поступают и запросы на другие нереалистичные проекты. Владимир вспоминает, как клиент хотел найти клад на территории действующей больницы.

«У него [клиента] жила бабушка в Томской области. Она уехала в эмиграцию в 20-е годы, но перед этим спрятала клад с монетами, канделябрами и прочим. История, в принципе, похожая на правду. Потом оказывается, что сейчас на этом месте построена больница. И как человек представляет, что я на территории больницы буду искать клад — мне непонятно», — делится специалист.

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Самое интересное — впереди

Владимир отмечает, что «клад» — не сундуки с золотом, как обычно транслируют фильмы или сказки. Как правило, это бывший «земельный банк» жителя того или иного дома.

«Не у всех людей в прошлые эпохи был доступ к банкам; более того — банки тоже не всегда были надежными. Поэтому первое, что приходило в голову и в целом было самым надежным — создать «земельный банк»: спрятать сбережения в горшок, который будет закопан в земле, и при необходимости пользоваться ими», — говорит Владимир.

Кроме того, люди прятали накопленные деньги или ценные вещи из-за нестабильной финансовой ситуации. Подобная привычка сформировалась после множества денежных реформ и обесцениваний.

В настоящее время, по словам Владимира, особенной конкуренции в его деятельности нет. Специалист смеется: самые ценные клады «еще не спрятаны».

«Нельзя сказать, что в нашем деле какая-то жесткая конкуренция: скорее, очень интересное отношение. Все считают, что это что-то странное — но всем интересно, и «роют» очень многие, только часто бесполезно. Потому что в этом деле важно изучить все детали», — считает он.

Перспективное дело

В конце беседы Владимир приглашает в свой павильон рассмотреть найденные им клады: в основном это монеты разных эпох и ценовых категорий. По словам специалиста, монеты — самая распространенная и ценная находка кладоискателей. Он отмечает, что нумизматика в целом — это перспективное начинание.

«Нумизматика вообще — известный инвестиционный инструмент, который растет всегда. Доходило даже до такого, что он составлял 15% ежеквартально! То есть, купив монету, нужно отслеживать все тенденции. И при этом не попасться мошенникам», — поясняет специалист.

Часть кладов Владимир нашел у себя на участке и в его окрестностях: когда нечего делать, мужчина ходит по родным местам с металлоискателем. Особенно много у себя специалист работал в самоизоляцию, так как переехал в деревню на этот период.

«За всю свою деятельность я находил много разных кладов: это были и украшения, и личные вещи, и многое другое. Но, конечно, моя особая гордость — это монеты: я их находил в большом количестве, как по отдельности, так и в составе кладов. Иногда попадались очень дорогие и ценные», — рассказывает специалист.

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