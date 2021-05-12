РИАМО - 12 мая. Специалисты службы ветеринарии Минсельхозпрода Московской области с начала года исследовали на туберкулез порядка 52 тыс. животных. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

«С начала текущего года на территории Подмосковья исследованию на туберкулез различными методами подвергнуто более 51,8 тыс. животных. За 2020 год всего в регионе было проведено более 340,3 тыс. исследований животных на туберкулез», - сказал Сергей Воскресенский.

Туберкулез - инфекционная болезнь всех видов животных и человека. Протекает она в хронической форме с поражением органов и тканей с образованием в них туберкулов. К туберкулезу человеческого вида восприимчивы, кроме человека, свиньи, кошки, собаки, крупный и мелкий рогатый скот. Возбудитель может передаваться воздушно-капельным, алиментарным и контактными путями.

По словам Сергея Воскресенского, во избежание возникновения этого заболевания владельцам необходимо предоставлять животных специалистам государственной ветеринарной службы региона для проведения плановых исследований на туберкулез, не приобретать животных без ветеринарно-сопроводительных документов, карантинировать вновь поступивших животных.