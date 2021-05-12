РИАМО - 12 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост цен на продовольствие в России связан с жадностью отдельных производителей и ритейлеров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер отметил, что у правительства достаточно способов влияния на продавцов, которые решили нажиться на ажиотажном спросе. Мишустин сказал, что мировая инфляция связана с низкими процентными ставками и деньгами в экономике, которые не обеспечены.

«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей», — сказал Мишустин

Он напомнил, что государство выделило на поддержку отечественных производителей хлеба, муки, сахара и других товаров около 15 млрд рублей.

«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России», — добавил Мишустин.

4 мая Мишустин подписал постановление о запрете экспорта гречихи с 5 июня по 31 августа 2021 года. Ранее в России зафиксировали рост цен на гречневую крупу на 36% в рознице и на 15% в опте. Цена за 1 кг в некоторых магазинах превысила 94 рубля.