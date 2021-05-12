РИАМО - 12 мая. На юго-востоке столицы улицу Верхние Поля собираются расширить до шести полос в рамках строительства Южной рокады, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас в рамках проекта четвертого участка Южной рокады ведется реконструкция улицы Верхние Поля – здесь планируется реконструировать участок от улицы Марьинский Парк до МКАД протяженностью 3 км», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, существующий двухполосный участок дороги расширят до трех полос в каждую сторону. На четверти участка верхний слой дороги уже уложили.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что в рамках проекта построено около 1 км теплосетей, а также переустроено около 60 тыс. м. кабельных линий. Вдоль дороги установили четыре светофора.

Подходит к концу строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улиц Верхние Поля и Марьинский Парк. Он будет оснащен лифтами для удобства маломобильных граждан.

Прилегающую территории озеленят: посадят деревья, кустарники и разобьют газоны.

«В целом общую строительную готовность участка мы оцениваем в 36%», – уточнил Кравцов.

Южная рокада — одна из четырех новых хордовых магистралей. Протяженность трассы составит около 40 км, а с учетом развязок и дублеров — примерно 65 км. Это приоритетный объект в строительстве для властей Москвы на ближайшие три года.

На сегодняшний день построено три участка магистрали из девяти, на пяти ведутся работы, а для одного разрабатывается проект. В целом Южная рокада готова больше чем наполовину.

Трасса пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные дороги города: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.