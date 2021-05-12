РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Одного нарушителя правил перехода железнодорожных путей привлекли к административной ответственности в Подольске в ходе рейда, сообщили в пресс-службе администрации округа.

11 мая с 8:00 до 10:00 на железнодорожной станции Львовская Курского направления МЖД вблизи посадочных платформ на оборудованном пешеходном переходе прошел рейд. В нем приняли участие сотрудники администрации округа, МТДИ (ГКУ АПИ МО), транспортной полиции, ОАО «РЖД». Причиной проведения рейда стала гибель неизвестного мужчины 30-35 лет, который был смертельно травмирован 17 апреля в 15:30 вблизи посадочной платформы.

В ходе рейда было выявлено, что подходы к пешеходным переходам через железную дорогу оборудованы, с этой целью обустроена пешеходная дорожка, также переход оборудован звуковой и световой сигнализацией. Сотрудники транспортной полиции провели разъяснительные беседы по статье «Проход по железнодорожным путям в неустановленном месте» с тремя гражданами, один человек был привлечен к административной ответственности по данной статье.

Во время проведения бесед граждане поясняли, что основными причинами пересечения железнодорожных путей в неположенном месте является желание сократить дистанцию и сэкономить время, идя на платформу или после высадки из электропоезда. Администрация обратилась к жителям с просьбой не нарушать правила прохода по железнодорожным путям и не переходить их в неустановленном месте.