РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В городском округе Люберцы до 16 мая планируют покрасить 95 остановочных павильонов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе проводились работы по покраске остановочных павильонов. Из 95 павильонов покрашено 79. Работы планируется завершить до конца текущей недели (16 мая - ред.). Также проведены работы по удалению аварийных деревьев, спилили 18», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за отчетный период поступило 42 обращения от жителей в социальных сетях по дорожной тематике. Все они отработаны в установленные сроки.