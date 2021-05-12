РИАМО - 12 мая. В московском районе Марьина Роща на северо-востоке города планируется построить жилой комплекс с образовательным центром, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение о подготовке проекта планировки территории на ул. Веткина, вл. 2.

Как отметила ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, данное решение позволит разместить на четырех участках общей площадью 2,4 га комплексную жилую застройку суммарной площадью около 84 735 кв. м.

«Жилая часть составит 85% проекта – 72 025 кв. м. Под нежилую застройку отводится 12 710 кв. м, в том числе планируется построить образовательный центр на 200 мест», – подчеркнула она.

В настоящее время на участках расположены нежилые производственно-складские помещения.