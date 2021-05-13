После ковидных ограничений в Москве возобновляются долгожданные концерты. Так, 30 мая в «Крокус Сити холле» выступит известная на весь мир австралийская певица Перукуа – ее называют «Голосом матери-Земли» и «Голосом Сокровенной Женственности». О проблемах гендерной паранойи и важности женской энергии, красивых русских женщинах и избалованных мужчинах, а также о том, как жить в гармонии с собой в мире синтетических стандартов она рассказала в интервью РИАМО.

- Перукуа, ваш сольный концерт называется «Время Женщины». Расскажите, в чем идея этой программы?

- Сейчас Москва раскрывается для жителей, поэтому я хочу создать очень красивый концерт, на который женщины смогут одеться красиво и прийти отпраздновать эту смену весны на лето. После длинных карантинных ограничений мы наконец-то можем собраться вместе.

Я вижу, что Москва – город успеха, и понимаю, насколько важно для женщин выйти из роли бизнес-леди и прийти к своей чувственной природе. Я хочу, чтобы они могли прийти на концерт и почувствовать себя женственными, нежными, чувственными.

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- Почему для вас так важна идея женского начала, женской энергии?

- Я думаю, что основа всей жизни на планете – это женская энергия. Каждый человек приходит на планету через тело женщины. Наш основной принцип – это поток любви, мы – хранительницы любви на планете. Женщинам очень важно вернуть себе это качество. Если мы хотим, чтобы наш мир был в гармонии, красоте и балансе, то он начнется только с того момента, когда женщины начнут возвращать себе это женское начало, женскую природу, женскую красоту.

Сначала это окажет глубокое влияние на их собственный внутренний мир и потом на внешний мир – женщины перестанут конкурировать с мужчинами и пытаться доказать им что-то. Женщины, которые умеют принять свою роль – они намного красивее и целостнее, чем когда пытаются конкурировать с мужчинами.

Пришло время пробудить и вернуть женщине ценность ее природы, ценность материнства, ценность энергии, которая поддерживает жизнь, потому что основной принцип женщины — это поддержание жизни. И когда женщина становится такой целостной, то мужчина восстанавливает связь со своим мужским началом и появляется очень красивый баланс полярностей.

По сути, мы построили мир синтетических стандартов, где очень сложно найти баланс в паре между мужчиной и женщиной.

- Сейчас в западном обществе, наоборот, культивируются идеи гендерного равенства, а акцент на половую принадлежность считается чуть ли не дурным тоном. В некоторых странах и вовсе стремятся отказаться от использования родов в общении с детьми и родителями. Вы же воспеваете женскую суть. Как вы считаете, актуально ли сегодня ваше творчество, и как оно соотноситься с идеями гендерного безразличия?

- Я думаю, что эта гендерная паранойя просто нарушает саму ткань жизни, она разрушительна по отношению к самой жизни. Когда люди слушают мою музыку, они возвращаются к своей настоящей природе. Когда женщина более женственная, она оказывает прямое влияние на мужчину, а если все будут нейтральны, то мы потеряем способность рожать детей.

Попытка навязать искусственные стандарты нейтральности вызывает огромное смятение у людей. Это подавление сексуального выбора, это ничего не имеет общего с полом. Дети начинают расти в сомнении своего естественного состояния, хотя у мужчин и женщин разные роли в жизни и разные задачи.

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- А как вы понимаете феминизм и как относитесь к нему?

- В какой-то момент сама тема феминизма была актуальна, женщины пытались таким образом бороться за свое право в обществе, но потом смысл и цель поменялись. Есть большая разница между феминизмом и женственностью. Сама попытка женщины быть равной мужчине – абсурдна. В этой попытке женщина теряет связь со своей силой, со своей правдой, со своей мудростью, уходя в чужие правила игры.

Я думаю, что женственность как раз очень естественное качество для женщины. Если феминизм — это борьба с давлением со стороны мужского мира, то женственность – это расцветание в этом мире.

Феминизм привел к тому, что женщины стали как мужчины, а задача женщины быть противоположной мужчине в хорошем смысле этого слова.

Сейчас женщинам нужно быть очень смелыми, чтобы быть женственными, уязвимыми, красивыми, нежными. Это сейчас стало чуть ли не подвигом для женщины быть такой.

Мужчины – да, они крутые, они сильные, они такие ясные, но женщины – мы не такие, мы немного хаотичные, эмоциональные, мы другие, и наша красота в этом, и мужчины нас за это любят. Это не значит, что мы хуже.

- Несмотря на то, что вы австралийка по происхождению, свою душу вы считаете русской. Об этом говорится и в вашей песне «Русская душа». Какая она, душа русской женщины?

- Для меня душа русской женщины очень чувственная, очень глубокая, очень романтичная. Русские женщины любят волшебство, они любят мистику и что-то такое потустороннее, потому что они понимают, что правда не только в мире квадратиков и единичек.

Русская душа – она очень щедрая. Снаружи вы очень крутые, но мне нравится, что этот слой не такой толстый, этот лед не такой толстый. Он достаточно легко топится, и настоящая красота женщин быстро проявляется.

Конечно, я – австралийка, но для меня связь с русской душой очень-очень близка. Мне очень комфортно в этом ощущении.

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- А как вы можете охарактеризовать русских мужчин? У них тоже есть свои особенности?

- Если очень грубо, то я вижу два типа русских мужчин. Есть большая часть интеллектуально развитых, интересующихся жизнью мужчин, которые постоянно стремятся развиваться, ставят под сомнение все на планете, пытаются искать нужные решения и, естественно, у них есть качество такого рыцарского достоинства. Они немного эгоистичные и высокомерные, но вместе с тем они всегда в поисках лучшего. Они очень щедрые и красивые.

Вторая категория — это такие русские медвежата. Они очень простые, любят телевизор и у них обязательно есть животик.

Я думаю, что ваши мужчины очень избалованные – у них слишком большой выбор. Если ты идешь по набережной в Сочи, там очень много таких «мишек», они прогуливаются рядом с супермоделями.

Это выглядит очень комично, когда идет такой джентльмен в трусах и рядом с ним прямо Жизель Бюндхен.

- Перукуа, ваш муж Драгослав ведь тоже из России…

- Я не знаю, насколько у меня нормальный или ненормальный русский муж (смеется). Я очень благословлена жизнью, что у меня русский мужчина. Поэтому я всем женщинам за границей говорю: «Приезжайте в Россию!».

Очень хорошо и для русских мужчин, если они путешествуют. Они могут выбраться из этой коробочки, в которой они родились. Они становятся более открытыми и еще более интересующимися тем, как найти себя настоящего.

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- Русская культура как-то повлияла на ваше мироощущение?

- Я очень люблю русскую культуру, русскую музыку, славянскую, и классическую русскую музыку.

Я очень люблю, что у вас театральная культура жива. На Западе этого нет. В Сиднее, например, всего два театра.

Я очень люблю ходить в консерватории и принимать участие в славянских церемониях, например, празднике Ивана Купала. Мне кажется, это все очень здорово и по-настоящему. Мне нравится, что российская культура очень богата, потому что у вас живет очень много национальностей и народностей.

И только когда русские сильно пьют – это не круто.

- Вас называют «голосом матери-Земли» и «сокровенной женственности». Ваш уникальный дар – исцелять души своим голосом. Как вы пришли к практике «вокальной йоги» и что это такое?

- Я выросла на джазовой музыке и с детства мечтала петь, я сумела поступить в консерваторию без предварительной подготовки. Когда мне сказали, что у меня есть талант к пению, я подумала, а ради чего я хочу петь? Тогда я решила, что было бы здорово если бы мой голос помогал людям исцеляться от тяжелых душевных травм.

Потом я стала успешной джазовой певицей и все это забылось под пеной успеха, но в 23 года я почувствовала все эти вибрации планеты в моем теле и научилась интуитивным образом передавать их через свой голос. Потом я вышла замуж за коренного американского индейца, он был шаманом.

За 11 лет совместной жизни я много чему научилась и много что во мне раскрылось. Ключом к этому открытию было то, что я смогла исцелить боль своей души и восстановить связь со своей душой.

Я поняла, что смогу стать таким целостным каналом передачи, который помогает людям настроиться с голосом своей души. Потому что невозможно человеку передавать то, чем он не является, иначе это просто игра. Это как актерство – красиво, но неэффективно с точки зрения передачи.

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- Прошлый год был очень сложным для всего мира – некоторые до сих пор пытаются справиться с последствиями пандемии. Как вы пережили это время? Можно ли сказать, что пандемия стала неким перерождением?

- Мне кажется, что я переболела коронавирусом в январе 2020 года в Турции. Болезнь мне передала моя поклонница, женщина, которая была на моих концертах и семинарах. Она несколько дней подряд обнимала меня и просила поддержки. Ее сын лежал в больнице, но никто не знал тогда, чем он болен.

Когда началась пандемия, я думаю, самое сложное было – это оставаться в большом городе, там люди испытывали наибольшее эмоциональное напряжение.

Когда мир впадает в такую истерию, то уезжайте на дачу, уезжайте за город, потому что там все спокойно. Да, есть ограничения, но нет этого давления, когда в 30 квадратных метрах живет семья из трех человек.

Я поняла, что единственный вариант помочь женщинам – это перенести мои концерты и семинары в онлайн. Ковид дал мне возможность дистанционно попасть в те регионы, в которые я бы никогда не доехала физически. Это было здорово, так как я вижу огромные положительные результаты от работы с людьми.

Онлайн – важный элемент жизни, но он не должен заменять жизнь. Я не готова принимать тот факт, что онлайн является единственным шагом вперед для человечества. Человеческий, телесный контакт — это ключ к тому, чтобы мы оставались живыми и счастливыми людьми.

- Перукуа, а что вы сами делаете, чтобы находиться в гармонии с собой? Или же это ощущение у вас было с детства?

- Наверное, я родилась счастливым человеком, но все время жизнь пыталась меня сделать несчастной. У меня невероятно насыщенная жизнь – в ней было много трагических событий, и мне пришлось трансформировать физическую боль своего тела и эмоциональную боль.

Это не то что проглотила волшебную таблетку и стала такой счастливой. Все начинается с себя. Когда я была молодой девушкой, я начала разрабатывать практики, которые спасли меня, когда в жизни были тяжелейшие переживания. За годы сформировалась такая практика, которую я назвала «запретный эликсир» - она помогает тысячам женщин на планете вернуть чувство счастья, сексуальности, наполненности и здоровья.

Когда мы живем в современным мире, где жесткий ритм, где очень высокая интенсивность, очень важно возвращать эту мягкость, чувственность, иначе мы просто высохнем как женщины.

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