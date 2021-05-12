РИАМО - 12 мая. Около 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников высадят в подмосковном Реутове до конца мая, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Очередная посадка прошла рядом с храмом на территории Центрального городского парка. Школьники, юнармейцы, представители «Молодой гвардии Единой России» вместе с ветеранами, депутатами и главой городского округа высадили порядка трех десятков рябин, лип и кленов. Еще один зеленый островок появился рядом со школой №10 – школьники вместе с ветеранами, учителями и родителями в рамках акции «Лес Победы» посадили восемь яблонь в школьном дворе.

Всего же по городу уже высадили более тысячи молодых деревьев и кустарников, а к концу месяца общее их число достигнет 5 тыс.

Каторов уточнил, что из-за ограничений Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, власти были вынуждены ограничить количество участников каждой посадки, однако точек, где появятся новые деревья, будет много.

«Накануне 9 Мая вместе с ветеранами и юнармейцами заложили еще одну зеленую аллею в Центральном парке, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, также новые деревья высажены в южной части города рядом с путепроводом через железнодорожные пути на границе Реутова с Балашихой, на Юбилейном проспекте, вдоль улицы Октября. Дополнительное озеленение произведено и в северной части Реутова», - сказал Каторов.

Он добавил, что в основном в городском округе высаживаются культуры, приспособленные к климату средней полосы России. Кроме того, в восточной части Центрального городского парка, где отмечена повышенная влажность почвы, в дополнение к привычным кленам и липам будут посажены ивы, способные поглощать излишнюю влагу.