РИАМО - 12 мая. Около 5 тыс. саженцев деревьев и кустарников высадят в подмосковном Реутове до конца мая, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.
Очередная посадка прошла рядом с храмом на территории Центрального городского парка. Школьники, юнармейцы, представители «Молодой гвардии Единой России» вместе с ветеранами, депутатами и главой городского округа высадили порядка трех десятков рябин, лип и кленов. Еще один зеленый островок появился рядом со школой №10 – школьники вместе с ветеранами, учителями и родителями в рамках акции «Лес Победы» посадили восемь яблонь в школьном дворе.
Всего же по городу уже высадили более тысячи молодых деревьев и кустарников, а к концу месяца общее их число достигнет 5 тыс.
Каторов уточнил, что из-за ограничений Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, власти были вынуждены ограничить количество участников каждой посадки, однако точек, где появятся новые деревья, будет много.
Он добавил, что в основном в городском округе высаживаются культуры, приспособленные к климату средней полосы России. Кроме того, в восточной части Центрального городского парка, где отмечена повышенная влажность почвы, в дополнение к привычным кленам и липам будут посажены ивы, способные поглощать излишнюю влагу.
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