РИАМО - 12 мая. Животный белок полезен и необходим организму человека, однако все хорошо в меру, сказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

«Всего в день нам нужен 1 г белка на 1 кг веса. Взрослому человеку вообще достаточно 60 г животного белка (в день – ред.), потому что уже все согласились с тем, что злоупотребление животным белком и мясными продуктами ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, который является их предтечей. В мясе содержится 18-20 г белка (на 100 г продукта – ред.), хотя, например, в языке эта цифра может доходить до 30 г», – сказала Мухина в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что в связи с этим необходимо умножить свой вес на коэффициент три и получить количество мяса, которое можно есть в день без вреда для здоровья.

Диетолог отметила, что также важно правильно готовить мясо, ведь от этого зависит нагрузка на систему пищеварения. Так, стейк либо шашлык относятся к далеко не самым здоровым блюдам, в отличие от паровой котлеты, которая хорошо воспринимается желудком.

Мухина подчеркнула, что и детям и взрослым необходимо измельчать мясо, так как при жевании мало кто перерабатывает мясо аналогично измельчению в мясорубке.

«Это диетические блюда, «стол №5»: фарш из мяса, который приготовлен в виде котлет на пару. В этом случае желудок отдыхает, ферментных систем не нужно столько, как при расщеплении цельного куска мяса», – отметила Мухина.

По словам диетолога, колбасу назвали «докторской» в связи с тем, что измельченное до суфле мясо хорошо усваивается. Данная колбаса была разработана и начала производиться для восстановления пострадавших и истощенных людей, бойцов (участников Гражданской войны с подорванным здоровьем – ред.).