РИАМО - 12 мая. В Басманном районе столицы запланировано возвести новый пешеходный мост через реку Яузу, проект планировки территории для строительства подготовят за счет средств бюджета города, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый объект будет построен между Госпитальным и Рубцовским мостами.

Как уточнила ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии города, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, протяженность моста с учетом сходов будет 320 м.

Она добавила, что мост позволит поддержать существующие пешеходные маршруты в мегаполисе. Площадь разработки проекта планировки территории составит 10,3 га.

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