РИАМО - 12 мая. В Одинцовском округе возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, тело которой нашли в номере гостиницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

10 мая в гостинице в селе Юдино Одинцовского городского округа обнаружено тело женщины с повреждениями в области лица и шеи.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую, дактилоскопическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

В рамках расследования были допрошены сотрудники гостиницы. Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии, а еще местонахождение лица, причастного к данному преступлению.