РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. В рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета в городском округе Мытищи до конца 2022 года построят детский сад с плавательным бассейном, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад построят в микрорайоне №16, он будет рассчитан на 290 малышей. Общая площадь трехэтажного здания детского сада составит более 6 тыс. кв м.

«В настоящий момент на объекте ведутся работы подготовительного этапа и поставка строительных материалов», - сказал министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Согласно проекту, внутреннее пространство нового объекта дошкольного образования будет разделено на функциональные зоны для комфортной и безопасной эксплуатации. В новом здании будут предусмотрены групповые ячейки, административные помещения, блоки помещений для кружковых занятий, бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, медицинский пункт.

На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, создадут места для отдыха, пешеходные дорожки. При входе в здание запроектирована площадка с навесом для хранения колясок и санок. При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм и озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников.