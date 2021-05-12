РИАМО - 12 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране будет создан мощный «санитарный щит», передает Nation News.

Данная работа ведется в рамках реализации тезиса главы государства Владимира Путина, который он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

Российский кабмин работает над минимизацией рисков проникновения на территорию РФ опасных инфекций.

Мишустин подчеркнул, что для реализации поставленных планов в стране есть все необходимое, в частности, высококлассные ученые.

21 апреля Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства во время своей речи обратил внимание на социально-экономические проблемы и пообещал дать жесткий и асимметричный ответ на любые провокации против России. Продолжительность обращения составила 1 час 20 минут.