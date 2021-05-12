РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии №175 Казани, где молодой человек открыл стрельбу по преподавателям и ученикам.

«Со всей страной скорбим в связи со страшной трагедией, произошедшей накануне в Казани! Глубокие соболезнования родным и близким погибших! Мы с вами в вашем безутешном горе», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев – выпускник этой гимназии, был задержан. Погибли 9 человек, в больницы доставлен 21 человек.