РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В городском округе Люберцы 19 мая в плановом режиме проведут проверку автоматизированной системы центрального оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщил директор МУ «ЕДДС 112» Люберец Виталий Богданов.
Он пояснил, что в ходе проверки по сетям телевидения и радиовещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки, а также произведено включение электросирен в двух режимах: первый – в режиме непрерывного звучания; второй – в режиме прерывистого звучания.
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