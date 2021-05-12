РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В городском округе Люберцы 19 мая в плановом режиме проведут проверку автоматизированной системы центрального оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, сообщил директор МУ «ЕДДС 112» Люберец Виталий Богданов.

«19 мая с 12:00 до 13:00 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) и комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) городского округа Люберцы. Проверка проводится на основании план-графика проверок готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) населения городского округа и системы оповещения Московской области на 2021 год», – отметил Богданов.

Он пояснил, что в ходе проверки по сетям телевидения и радиовещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки, а также произведено включение электросирен в двух режимах: первый – в режиме непрерывного звучания; второй – в режиме прерывистого звучания.