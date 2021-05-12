РИАМО - 12 мая. В этом году в Московской области будет открыто 35 детских мини-садов, рассчитанных на 3 тыс. малышей, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Как уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина, ранее планировалось в текущем году открыть 27 мини-садов, но проект расширился, и их число выросло до 35.

«В регионе уже успешно работает 12 мини-садов, еще 23 откроют свои двери до конца года. Всего за три года мы откроем 63 сада в таком формате. Сады появятся в так называемых густонаселенных территориях, где высокая очередность в дошкольные учреждения», – добавила Каклюгина.

По ее словам, мини-сады открываются в 15 городских округах: Балашиха, Люберцы, Красногорск, Химки, Наро-Фоминский, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Мытищи, Подольск, Щелково, Долгопрудный, Раменский, Клин и Солнечногорск.

«Сады в мини-формате ничем не отличаются от традиционных. Там для ребят есть все необходимое. Помимо создания мини-садов, мы открываем и обычные. До конца года в регионе будет функционировать 17 новых детских садов на свыше чем 3 тыс. мест», – заключила министр.

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