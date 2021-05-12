РИАМО - 12 мая. На торгах по аренде земельного участка в Дмитровском округе стоимость аренды выросла в 103 раза по сравнению со стартовой, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

С 26 по 30 апреля участниками торгов по аренде земельных участков в Подмосковье стали 173 человека.

Так, например, на торгах по аренде земельного участка в Дмитровском округе площадью 1,5 тыс. кв. м под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство на лот претендовали 19 участников, а итоговая цена за лот превысила стартовую в 103 раза.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в регионе можно на Едином портале торгов Московской области.