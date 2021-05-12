РИАМО - 12 мая. Столичные медики вылечили от Covid-19 еще 2394 человек, всего с начала пандемии в городе выздоровели после коронавирусной инфекции 1 015 097 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За минувшие сутки в мегаполисе подтвердили 2718 новых случаев коронавируса, госпитализировано 1252 заболевших.

Также за сутки в столице скончались 59 пациентов, у всех была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19. С начала пандемии умерли 19 013 человек.

Всего в городе зафиксировали 1 124 630 случаев заболевания.

Москвичам напомнили, что при появлении любых симптомов простуды следует обратиться к врачу.

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