РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Житель корпуса 5 жилого комплекса «Оранж Парк» в Котельниках пожаловался на обвал строительного мусора с потолка на имущество в кладовках, сообщается в Instagram-аккаунте ЖК.

«Купили кладовки за полмиллиона, чтобы там такое было. У меня коляска там стоит, вся в этом (строительном мусоре - ред.) сейчас. Это химчистка, по-любому. Мы вызвали участкового, чтобы зафиксировал. Это порча имущества. Кто будет оплачивать химчистку и уборку в кладовке? Там на день уборки, все вещи вынимать и все мыть», - отметил житель.

На прикрепленных к посту фотографиях видно, что с потолка упал строительный мусор, в том числе бетонная крошка и пыль.

В УК «ПИК-Комфорт» сообщили, что над данным кладовым помещением в соответствии с проектным решением расположен детский сад. В среду сотрудники управляющей компании проведут обследование учреждения на предмет несанкционированных работ.