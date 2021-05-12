РИАМО - 12 мая. Сотрудники ФСБ пресекли изготовление и сбыт подложных медицинских документов для въезда иностранцев в Россию в международном аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

У руководителя частной медицинской клиники изъяли более 100 справок-приглашений на оказание медуслуг, печати и штампы, а также клиентскую базу иностранцев, которые планировали купить подложные документы.

В дальнейшем они хотели использовать документы в качестве оснований для въезда на территорию РФ в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений.

В настоящий момент проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.