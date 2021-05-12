РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Подольские спортсмены центра «Патриот» представят Подмосковье на международном турнире по спортивному лазертагу, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве прошел отборочный турнир по спортивному лазертагу, где рекруты центра военно-тактической подготовки «Патриот», базирующегося в гимназии №7 в микрорайоне Кузнечики, заняли первое место по Москве и Московской области в возрастной категории 14-16 лет.

Подольские спортсмены в июне будут представлять Москву и Московскую область на всероссийском и международном турнирах.