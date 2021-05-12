РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в трехэтажном нежилом здании на улице Шамотной в подмосковном Подольске, там размещалось производство конвейерных лент и плоских ремней, погибших и пострадавших нет, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

11 мая в 17:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Шамотной, 11. Горело трехэтажное здание со складом, офисными помещениями и производством конвейерных лент и плоских ремней.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 300 кв м. В 17:52 объявили ранг пожара №2, возникла угроза обрушения. По состоянию на 18:00 площадь пожара составляла 500 кв м. Тушение осложнялось боковым ветром, отсутствием противопожарного снабжения на промзоне, а также большой загрузкой горючих материалов, в том числе резиновой лентой. Угроза близстоящим строениям была снята. Для подвоза воды была задействована водоподвозящая техника МБУ «ПКБ» и МУП «Водоканал». В 18:21 ранг пожара стал 1 БИС.

В 19:10 локализовали пожара на площади 500 кв м. В 21:58 ликвидировали открытое горение.

Привлекаемые силы и средства: 22 единицы техники, 75 человек, в том числе от МЧС 15 единиц техники, 50 человек.