РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Регоператор по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов ООО «МСК-НТ» помыл контейнеры на мусоросборочных площадках (МСП) микрорайона Кузнечики подмосковного Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Региональный оператор приступил к помывке и дезинфекции контейнеров, установленных на мусоросборочных площадках городского округа.

11 мая машина для помывки контейнеров работала в микрорайоне Кузнечики. Помыли контейнеры на МСП по адресам: Академика Доллежаля 4, 6, 10, 16, 22, бульвар 65-летия Победы 12/1, Генерала Варенникова, 2 (две площадки), Генерала Смирнова, 11, Генерала Стрельбицкого, 7.

Далее работы продолжат по графику.