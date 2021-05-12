РИАМО - 12 мая. В Москве за минувшие сутки выявили 2718 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 124 630 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе продолжается масштабная кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в поликлиниках города, а также в выездных пунктах, которые работают в общественных местах, например, ТЦ.

Управление столичного Роспотребнадзора продолжает проводить рейды и контролировать выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в людных местах города и транспорте.

В России за сутки выявили 8217 новых случаев коронавируса. Умерли 355 человек, выздоровели 8614 пациентов.

В РФ с начала пандемии выявили 4 905 059 случаев Covid-19 в 85 регионах. Скончался 114 331 человек, выздоровели 4 518 529 граждан.

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