РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Ежегодный отчет главы Котельников Сергея Жигалкина пройдет в среду в парке усадьбы Белая Дача.

«12 мая состоится ежегодный отчет главы городского округа. Расскажу об основных показателях в работе за 2020 год, а также о том, каким курсом будем двигаться в текущем году», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что отчет проведут в новом формате - под открытым небом. Он пройдет на территории усадьбы Белая Дача в 16:00.