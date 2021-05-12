РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Воспитанники театра танца «Симфония полета» Подольска стали лауреатами международного конкурс-фестиваля в Сочи, сообщается в группе «Дом культуры «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

В Сочи с 7 по 10 мая проходил Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Овация» при поддержке комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Городской округ Подольск представил образцовый коллектив «Театр танца «Симфония полета» ДК «Металлург».

По результатам конкурса театр танца «Симфония полета» стал лауреатом I степени в номинациях «Современный танец» в возрастной категории 16-19 лет, «Эстрадный танец» в возрастной категории 16-19 лет, «Современный танец» в смешанной возрастной категории, а также лауреатом II степени в номинациях «Эстрадный танец» в возрастной категории 12-13 лет и «Эстрадный танец» в возрастной категории 8-10 лет.