РИАМО - 12 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для дачников региона организованы мобильные пункты вакцинации от коронавируса, которые приезжают прямо в СНТ, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Перед инъекцией вакцины дачника обязательно осмотрит врач.

Услугу вакцинации в СНТ в Московской области протестировали во время майских праздников. Она оказалась востребованной, ее продлили до конца месяца. Прививочные пункты на дачах принимают всех желающих, независимо от места жительства. Для этого не нужна предварительная запись, достаточно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

«У нас 25 передвижных пунктов вакцинации, оборудованных морозильными камерами для хранения вакцины. Они ездят по отдаленным территориям. Население заранее предупреждаем о том, что в такой-то день в таком-то месте откроется прививочный пункт. По такому же принципу работаем и в СНТ», - сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она пояснила, что дачников предупреждают о месте и времени приезда мобильного пункта вакцинации.

«Все желающие могут сделать прививку», - подчеркнула министр.

Организовать вакцинацию в своем дачном объединении могут и сами жители. Для этого необходимо обратиться в администрацию городского округа или на горячую линию местной ЦРБ.

Привиться от коронавируса в Московской области также можно в 231 кабинете в поликлиниках и в более 120 пунктах в торговых центрах. Чтобы быстро найти удобный пункт вакцинации, создана интерактивная карта на сайте. Сделать прививку можно еще в МФЦ и клубах «Активное долголетие».

Запись через федеральный портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru и региональный https://uslugi.mosreg.ru, по телефону 122, а также в своей поликлинике.

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