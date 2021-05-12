РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. В городском округе Мытищи разыскивают 39-летнего мужчину, пропавшего в конце апреля, сообщается в Instagram-аккаунте Леонидовка (Химгородок).

Пропал Беляев Дмитрий Александрович, 39 лет, 1981 года рождения. С 24 апреля его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 182 см, он нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8(800)700-54-52 или 112.