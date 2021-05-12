РИАМО - 12 мая. Благодаря введению скидок на Казанском направлении МЖД поездка от 20 областных станций до Сортировочной и Электрозаводской стала дешевле на 26 рублей, а до Казанского вокзала ― на 52 рубля, сообщает пресс-служба ЦППК.

С 12 мая по 2 июля на Казанском направлении МЖД действует пилотный проект, в рамках которого поездка от 20 ж/д станций в Подмосковье до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала равна стоимости поездки до станции Выхино.

Получить скидку пассажиры смогут при покупке разового билета в Москву, билета «туда-обратно», абонементов «Ежедневно» на 10 дней, «На количество поездок» или «Выходного дня». На поездки из Москвы скидка действовать не будет.

Акция распространяется и на льготников, скидка будет действовать от новой цены. Билеты со скидкой можно приобрести в кассах и билетопечатающих автоматах, а также в приложении ЦППК.

Данный проект позволит не только сэкономить деньги тем, кто уже ездит до Казанского вокзала, но также разгрузит станцию столичного метро «Выхино».

Список станций, на которые распространяется акция: Ипподром, Раменское, Фабричная, Есенинская, Кратово, Отдых, Ильинская, Быково, Удельная, Малаховка, Красково, Томилино, Панки, Люберцы 1, Ухтомская, Вялки, Родники, Овражки, Коренево и Люберцы 2.

Пассажиры Казанского направления теперь могут покупать билеты в приложении ЦППК>>