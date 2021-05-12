РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Около 1,5 тыс. медицинских сестер работают в медучреждениях подмосковной Балашихи, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая и проводится под эгидой Международного совета медсестер. Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, но отмечаться он стал с 1965 года.

Именно медсестры выполняют все назначения врача, их неравнодушное слово играет немалую роль в процессе выздоровления больного. В Балашихинской областной больнице работает 1,5 тыс. медсестер, одна из них – старшая медсестра поликлиники №1 Елена Панова.

Ее стаж – 34 года. Панова начала свою трудовую деятельность в Балашихинском здравоохранении в 1987 году в должности медрегистратора. Освоила работу участковой медсестры, возглавляла «Астма школу» для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, проводила обучение технике ингаляций, функциональные пробы. Отмечена в журнале «Астма и аллергия» о работе данной школы.

В 2014 году она представлена к званию «Ветеран труда». Имеет грамоты и благодарственные письма. Участвовала в конкурсе на лучшую медицинскую сестру.