РИАМО - 12 мая. За время майских праздников услугами Центральной пригородной пассажирской компании воспользовались свыше 10 млн человек, самый большой пассажиропоток удалось зафиксировать в первый день мая, когда услугами компании воспользовались порядка 1,3 млн человек, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

С 1 по 10 мая больше всего пассажиров перевезли поезда Ярославского направления – 1,9 млн. На втором и третьих местах оказались поезда Казанского и Горьковского направлений, которые перевезли 1,7 и 1,4 млн пассажиров соответственно.

Во время прошедших праздников электропоезда курсировали в особом режиме. Таким образом, в преддверии майских увеличилось число рейсов в область, а 9 и 10 мая – в столицу. Кроме того, 9 мая для поездов Киевского направления назначили дополнительные остановки на станции Москва-Сортировочная. Это было сделано с целью позволить желающим посетить праздничные мероприятия в Парке Победы.

Также изменениями подвергались дни курсирования экспрессов, которые выполняют рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое. Дополнительный экспресс № 7030 сообщением «Тула-1 – Курский вокзал» был назначен 3 и 10 мая, 4 мая дополнительным экспрессом стал № 7021 сообщением «Рязань-1 – Казанский вокзал».

В настоящее время ношение масок и перчаток в общественном транспорте носит обязательный характер. Купить средства индивидуальной защиты можно в билетных кассах на станциях компании, а также у кассиров-контролеров во время поездки.

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