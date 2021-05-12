РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 мая. Дополнительную проверку на предмет соблюдения мер безопасности проведут в детских садах и школах Дзержинского, сообщил исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин.

«Произошла чудовищная трагедия в Казани. Это горе для родителей, родных погибших детей и взрослых. Нет никаких оправданий для такого зверства. Мои соболезнования семьям погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поручил провести дополнительную проверку всех школ и детских садов на предмет соблюдения всех мер безопасности.

Утром 11 мая в школе №175 в Казани произошла стрельба. Нападавший – 19-летний Ильназ Галявиев – выпускник этой гимназии, его задержали. Погибли 9 человек, 21 пострадал.