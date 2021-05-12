РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В большинстве домов в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска горячее водоснабжение отключат с 1 по 3 июня и с 9 по 19 августа, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске утвердили график отключения горячего водоснабжения на период профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. В микрорайоне Климовск на Гривно большинство домов будут без горячей воды с 1 по 3 июня и с 9 по 19 августа.

На Весенней горячее водоснабжение отключат с 1 по 14 июля. Школьная, 50 останется без горячей воды с 5 по 19 июля. Серпуховская, 7 — с 21 по 22 июня и с 16 по 27 августа. Советская, 11 — с 15 по 16 июня и с 19 по 30 июля. Холодова, 3 — с 1 по 2 июня и с 5 по 16 июля. Холодова, 5 — с 3 по 4 июня и с 12 по 23 июля. Луговой переулок, 20А — с 7 по 8 июня и с 26 июля по 6 августа.