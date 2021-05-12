РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. В связи с установлением устойчивых плюсовых температур и в соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи №1556, в округе началось поэтапное отключение объектов от теплоснабжения, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской теплосети.

В первую очередь будут отключены прочие потребители (порядка 359 объектов) и объекты жилого фонда (1,2 тыс. МКД), затем объекты социальной сферы (около 240 объектов).

Для тех потребителей, кто выразит желание продолжить отопительный сезон, есть такая возможность. Для этого необходимо принять решение на общем собрании и подать заявку в свою УК.

График отключения горячей воды согласован с администрацией Мытищ и размещен в свободном доступе для потребителей на официальном сайте АО «Мытищинская теплосеть», а также в соцсетях. Также с информацией об отключении конкретного дома от ГВС можно ознакомиться по телефону: +7(495)775-55-92, где автоответчик сообщит необходимую информацию и соединит с оператором.

В Мытищах реализованы механизмы, позволяющие проводить плановые ремонты теплоснабжающего оборудования с отключением горячей воды у потребителей на срок не более 3-х суток. Для сокращения сроков отключения горячей воды собственникам необходимо направить официальное обращение в свою УК. При положительных результатах проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и отсутствии заложенности по коммунальным платежам сроки отключения будут сведены до минимума.