РИАМО - 12 мая. В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья в среду открывается XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», сообщается на сайте мероприятия.

Салон организуют МЧС России и МВД России. Мероприятие пройдет по 16 мая.

В ходе салона пройдут специализированная выставка полицейской техники, технологий и вооружения «Цифровая полиция», демонстрационные кластеры профессионального мастерства пожарных «Пожарный Олимп» и «Обеспечение комплексной безопасности в Арктическом регионе».

В мероприятии примут участие специалисты в области обеспечения безопасности и те, кто интересуется робототехническими комплексами, информационными технологиями и цифровизацией отрасли.

В ходе научно-деловой программы проведут более 60 общественно-значимых конгрессно-выставочных мероприятий, на которых обсудят вопросы защиты населения и территорий от ЧС, задачи по пожарной безопасности.

В рамках салона также пройдут финал соревнований «Человеческий фактор» и состязания за звание «Лучшая команда МЧС России по проведению авариной-спасательных работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте». Дети и молодежь смогут принять участие в мастер-классах. Кроме того, во время работы салона пройдет III Всероссийский робототехнический фестиваль МЧС России RoboEMERCOM.

Помимо этого, в рамках работы салона 16 мая на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России состоится международное демонстрационное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций.