РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 мая. В подмосковном Дзержинском со среды начнут отключать отопление в многоквартирных домах, завершается отопительный сезон, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Отключение займет до пяти дней. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем - в дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.

После отключения отопления начнутся работы по подготовке теплосетей к следующему осенне-зимнему периоду.

В этом году власти обещают учесть опыт прошлых лет при подготовке к новому отопительному сезону. Это необходимо для того, чтобы не допустить многочисленные аварии зимой.