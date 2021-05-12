РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 мая. В подмосковном Дзержинском со среды начнут отключать отопление в многоквартирных домах, завершается отопительный сезон, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Отключение займет до пяти дней. Сначала перестанут подавать тепло на промышленные и административные объекты, а затем - в дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.
После отключения отопления начнутся работы по подготовке теплосетей к следующему осенне-зимнему периоду.
В этом году власти обещают учесть опыт прошлых лет при подготовке к новому отопительному сезону. Это необходимо для того, чтобы не допустить многочисленные аварии зимой.
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