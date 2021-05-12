РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Сотрудники ДПС в Балашихе с 1 мая привлекли к административной ответственности 24 мотоциклистов, нарушивших ПДД, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Госавтоинспекция напоминает о том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать правила дорожного движения.

Мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять им необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту. Перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние транспортного средства, устранив все неисправности.

На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

Кроме того, необходимо не забывать обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

Водителей просят уважительно относиться к любителям мототранспорта, не забывая о том, что мотоциклисты и водители мопедов такие же участники дорожного движения, как и они.