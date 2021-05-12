РИАМО - 12 мая. Российские авиакомпании могут начать начислять мили пассажирам, которые будут привиты от коронавирусной инфекции, к запуску акции уже готовится S7 Airlines, пишет в среду газета «Известия».

Согласно мнению общественников, данная практика может распространиться на ж/д перевозки, каршеринг и такси.

Простимулировать россиян активнее прививаться от коронавируса посредством программ лояльности крупнейших транспортных компаний призвал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Сделал он это в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву.

В настоящее время обращение поступило в ведомство и находится на рассмотрении.

На текущий момент крупнейшим компаниям, у которых уже есть программы лояльности, предложили поощрять пассажиров за прививку от инфекции, объявив акцию с 25 мая по 25 августа. Таким образом, россияне, которые вакцинируются в это время, получат бонус, мили либо виртуальные деньги, эквивалентные сумме от 500 до 5 тыс. рублей.

На сложность реализации инициативы, которая касается создания инфраструктуры по обработке и передаче персональных данных, указали в BelkaCar.

Согласно мнению главного эксперта института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федора Борисова, инициатива общественников не сможет оказать существенного влияния на ситуацию с прививкой в РФ.

Он сказал, что для компаний стимулирование вакцинации населения не имеет прямой выгоды, пока не открыто международное сообщение. Так, мили обратятся в расходы и станут для перевозчиков финансовым бременем.

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