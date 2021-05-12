РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. Школьники подмосковного Красногорска на летних каникулах смогут принять участие в постановке мюзикла и съемках фильма на смене творческого лагеря при КВК «Знаменское-Губайлово», сообщается в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».

Творческий лагерь «МДМ» в усадьбе Знаменское-Губайлово будет работать три недели: с 14 июня по 2 июля. Это отличный шанс провести каникулы с пользой, приобрести новых друзей, а главное - окунуться в мир творчества, театра и кино.

Участников ждут увлекательные занятия по направлениям: вокальное искусство, театральное искусство, мюзикл, кино, хореография, техника речи и сценическое движение. Также пройдут мастер-классы от опытных педагогов.

«Вы научитесь писать сценарии, режиссировать концертные номера, сможете принять участие в постановке мюзикла и съемке настоящего кино!» - добавляется в материале.

Завершится творческая смена гала-концертом.

Записаться в творческий лагерь «МДМ» можно по телефонам: 8(903)626-88-85 и 8(915)458-96-00.