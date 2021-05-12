РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мая. Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» задержали двух ранее судимых граждан, которые подозреваются в краже из садового дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от жителя Москвы о том, что неизвестные похитили принадлежащее ему имущество из садового дома на улице Железнодорожной в поселке Загорянский. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны ранее судимые житель одной из республик ближнего зарубежья 52 лет и житель Нижегородской области 40 лет. Установлено, что злоумышленники проникли в дом, повредив входную дверь.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».