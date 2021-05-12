РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. Ввести в эксплуатацию ливневые очистные сооружения и очистить магистральные сети ливневой канализации планируют в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Рабочая встреча в микрорайоне с участием представителей администрации Красногорска и ГУП «Мосводосток» состоялась 11 мая.

В ходе встречи участники обсудили вопросы ввода в эксплуатацию ливневых очистных сооружений, которые будут обслуживаться ГУП «Мосводосток». Имеющееся оборудование полностью восстановят и введут в эксплуатацию.

По словам начальника отдела технологических работ «Мосводостока» Андрея Прибыткова, на станции вода будет проходить четырехступенчатую систему очистки.

«Мосводосток» также займется очисткой магистральных сетей ливневой канализации, пропускная способность которых существенно снижена из-за большого количества ила и воды, что является основной причиной подтоплений в микрорайоне в период обильных осадков.

«Наша задача – оказать содействие в проведении этих работ и подключить магистрали района к этим очистным сооружениям, как и предполагалось первоначальным проектом планировки территории», – сказал начальник отдела Павшинская пойма управления по развитию территорий Владимир Леонов.

Мощность ОС №1 рассчитана очистку 100 куб м в час.