РИАМО - 12 мая. В столице задержали мужчину, который избил директора по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова, сообщает РЕН ТВ.

Задержанным мужчиной оказался 31-летний сотрудник «Мосводоканала» Жафярь Боровков. Он признал свою вину. Решается вопрос о мере пресечения.

Инцидент произошел вечером 10 мая после матча «Спартака» с «Химками», который закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

42-летний Фетисов получил открытую черепно-мозговую травму после избиения неизвестным на улице в столичном районе Новокосино.