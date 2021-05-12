РИАМО - 12 мая. Серпуховский историко-художественный музей вместе с администрацией Серпухова 18 мая откроет памятник известной купчихе первой гильдии, видной деятельнице старообрядчества, собирательнице старинных книг, рукописей и икон Анне Мараевой, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В начале прошлого года Серпуховский музей вместе с администрацией Серпухова объявил конкурс на создание эскиза скульптуры Мараевой. Участниками конкурса стали столичные и подмосковные мастера. Лучший макет был отобран в ходе народного голосования, победителем которого стал скульптор Александр Свиязов.

«Как говорит мой учитель Александр Рукавишников, в чьей мастерской в Солнечногорске я трудился, даже маленькая скульптура должна быть сделана хорошо. Поэтому к работе всегда отношусь с большой ответственностью. Я долго изучал историю жизни Анны Васильевны Мараевой. Эта женщина вдохновляет своей силой, крепкой верой, умением справляться с трудностями и выходить из них благородно и стойко. Ее история обогатила меня как человека и как скульптора. На саму работу ушло около пяти месяцев», – сказал Свиязов.

Скульптура разместится у здания музея на пересечении улицы Чехова и Малого Высоцкого переулка.

Большое количество мероприятий, связанных с именем Мараевой, коллекции которой легли в основу Серпуховского историко-художественного музея, прошло в 2020 году. Мемориальная выставка «Анна Мараева. Жизнь и вера» открылась в январе. Она была небольшой по размерам, камерной и располагалась в угловой комнате особняка, где хозяйка жила в прежние годы.

Выставка удостоилась премии «Духовный подвижник» в конкурсе музейных мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». По ней также был снят 3D-тур. Его разместили на сайте музея.