РИАМО - 12 мая. Подмосковные полицейские выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в Луховицах, по подозрению в незаконном производстве и сбыте наркотических средств задержаны четверо граждан Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Она добавила, что в сервисе было найдено свыше 15 кг порошкообразного вещества, из которого 5,5 кг – составил мефедрон. Оставшееся вещество отправлено на экспертизу.
По ее словам, еще оперативники обнаружили 555 канистр объемом от 10 до 30 л с химическими реактивами и прекурсорами, электровесы, тепловентиляторы, металлический пресс и 17 коробок с пищевой солью. Все найденные вещи – изъяты.
Петрова отметила, что уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Сейчас злоумышленники находятся под стражей.
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