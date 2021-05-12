РИАМО - 12 мая. Подмосковные полицейские выявили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в Луховицах, по подозрению в незаконном производстве и сбыте наркотических средств задержаны четверо граждан Украины, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими установлено, что злоумышленники для создания лаборатории по производству мефедрона арендовали здание бывшего автосервиса, расположенного на улице Тимирязева», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что в сервисе было найдено свыше 15 кг порошкообразного вещества, из которого 5,5 кг – составил мефедрон. Оставшееся вещество отправлено на экспертизу.

По ее словам, еще оперативники обнаружили 555 канистр объемом от 10 до 30 л с химическими реактивами и прекурсорами, электровесы, тепловентиляторы, металлический пресс и 17 коробок с пищевой солью. Все найденные вещи – изъяты.

Петрова отметила, что уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Сейчас злоумышленники находятся под стражей.