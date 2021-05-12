РИАМО - 12 мая. В столице ищут пропавшую Дарью Андрюнькину, ее местонахождение неизвестно с 10 мая, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Подросток пропала в столичном районе Черемушки.

Девочке 13 лет. Рост – 160 см. У нее карие глаза, темно-русые длинные волосы, заплетенные в косу.

Девочка была одета в темно-зеленый спортивный костюм и черно-белые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении подростка призвали сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или «112».