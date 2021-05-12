РИАМО - 12 мая. Благодаря пилотному проекту, в рамках которого для пассажиров Казанского направления МЖД введут скидки на проезд, будет разгружена станция «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба Московских центральных диаметров.

На Казанском направлении МЖД стартовал проект, благодаря которому поездка от 20 областных станций (от Ипподрома до Ухтомской) до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала будет равна стоимости проезда до ж/д станции Выхино.

Пилотный проект запустили департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и ЦППК.

Проект позволит не только сэкономить деньги тем, кто уже ездит до Казанского вокзала, но и разгрузит станцию метро «Выхино». Получить скидку пассажиры 20 областных станций смогут, купив разовый билет в Москву, билет «туда-обратно», абонемент «Ежедневно» на 10 дней, «На количество поездок» или «Выходного дня». На поездки из Москвы скидка действовать не будет.

Станция «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии является одной из самых востребованных в московском метро. Это первая удобная станция пересадки с Казанского направления. Сейчас она загружена более чем на 120%, в будни ей пользуются около 70 тыс. человек в сутки. Проект позволит перераспределить потоки и разгрузить станцию.

На Казанском вокзале пассажиры электричек могут пересесть на Кольцевую и Сокольническую линии метро. Пересадка удобная, не выходя на улицу, и занимает всего несколько минут. А со станции Электрозаводская можно пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро.

Пассажиры Казанского направления теперь могут покупать билеты в приложении ЦППК>>