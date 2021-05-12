РИАМО - 12 мая. Специалисты «Мосводостока» ликвидируют масляное пятно, которое образовалось на Москве-реке, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Утром в среду службы предприятия зафиксировали масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала.

Сейчас завершается обработка водной глади на данном участке реки специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения.

Также аналогичные работы проводятся выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных.